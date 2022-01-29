РИАМО - 29 янв. Президент России Владимир Путин поручил изучить закон об иностранных агентах до 1 мая. В частности, будет рассмотрено законодательство о структурах, которые выполняют функции иноагентов, сообщает Федеральное агентство новостей.

В частности, глава государства поручил изучить ту часть нормативного документа, которая посвящена исключению из списка иностранных агентов.

Ранее Путин указывал на либеральность российского закона об иноагентах по сравнению с американским аналогом. Он отметил, что по принятым в России нормам деятельность организаций, признанных иностранными агентами, не запрещена.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал ограничить внешнее влияние на РФ. По его мнению, иностранных агентов среди журналистов быть не должно.

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