РИАМО - 29 янв. Самозанятые россияне смогут получать дополнительный заработок с помощью краудфандинговой платформы Ozon Profit. Участникам предстоит проверять данные в карточках товаров, представленных на площадке маркетплейса Ozon, сообщает Газета.ru.

Самозанятые, которые решат заработать таким образом, будут уточнять наличие бренда, название, аннотации к товарам, их характеристики и другие параметры, указанные в карточках товаров на сайте. На этом можно будет заработать около 20 тыс. рублей в зависимости от объема и качества выполненной работы.

По проверке контента на бирже представлены тысячи заданий. Самозанятые смогут дополнять информацию о товарах, модерировать фотографии и отзывы, а также размечать данные для машинного обучения.

Получить доступ к таким заданиям смогут только те исполнители, кто успешно пройдет обязательное обучение, посмотрит видеоуроки и сдаст тесты.

«Ежедневная работа площадки включает миллионы рутинных операций, и не все можно доверить машинам, многие требуют человеческого интеллекта. Поэтому здесь, на наш взгляд, будет оптимальной модель краудсорсинга», – отметила директор по продукту для продавцов Ozon Анна Калеева.

Самозанятые россияне смогут регистрировать товарные знаки>>