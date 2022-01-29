РИАМО - 29 янв. Переохлаждение ног может привести к возникновению опасных для здоровья заболеваний. Так, оболочка сустава может воспалиться, а это приведет к ограничению подвижности ног, сообщил врач-хирург высшей категории, флеболог Андрей Уфимцев.

Переохлаждение может привести к возникновению артритов и деформации суставов. Если ноги мерзнут в течение продолжительного времени, сосуды могут получить микротравмы, а стенки сосудов изменятся. В результате есть риск появления бляшек и нарушения кровоснабжения.

«Нарушение кровоснабжения может вызывать воспалительные заболевания кожи вплоть до некрозов – но это касается длительного переохлаждения», – отметил Уфимцев в эфире радио Sputnik.

По его словам, избежать подобных заболеваний можно, утепляя ноги термобельем или комплектами с обогревом. В них есть дополнительный элемент, который создает тепловой эффект и поддерживает комфортную для сосудов и суставов температуру.

«Если вам приходится длительное время находиться на улице, старайтесь больше двигаться и по возможности уходить в теплое помещение», – подчеркнул врач.

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