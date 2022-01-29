РИАМО - 29 янв. Росгвардейцы задержали на севере Москвы 19-летнего уроженца Алтайского края, который хранил при себе 27 свертков с мефедроном, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

Находясь на маршруте патрулирования на Салтыковской улице, сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который, заметив их служебный автомобиль, спрятался за припаркованный грузовик. Правоохранители остановили незнакомца. При проверке документов подозреваемый попытался избавиться от содержимого карманов своей куртки. Правонарушителя в итоге задержали.

Позже по итогам экспертизы было установлено, что в изъятых у задержанного свертках находился мефедрон общей массой более 75 граммов.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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