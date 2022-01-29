РИАМО - 29 янв. По распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Алексей Дружинин, сообщает Газета.ru.

Распоряжение было подписано 28 января. Алексей Дружинин родился в 1973 году. В 2004-2005 годах руководил правовым управлением Росжелдора. Позднее он до 2014 года трудился в министерстве транспорта РФ.

После работы в федеральном ведомстве он в течение 5 лет занимал пост исполнительного директора некоммерческого партнерства. Затем Дружинин работал в «Союзе участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».

Отмечается, что Дружинин награжден медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почетный железнодорожник».

Ранее Росжелдор возглавлял Игорь Коваль, он занимал пост руководителя с мая 2021 года. В декабре он был освобожден от своей должности и перешел на новое место работы.

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