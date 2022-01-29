РИАМО - 29 янв. С начала года в Москве было открыто 3 перехватывающие парковки возле станций метро, МЦД и МЦК. Общее число таких парковок выросло до 75, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Самые новые парковки появились рядом со станциями метро «Марьино», «Беломорская» и «Новокосино». Путь из Новокосина в центр столицы на метро составляет 20 минут, в то время как на автомобиле путь займет 1,5 часа в часы пик.

Оставлять свое авто на перехватывающей парковке можно бесплатно с 05:30 до 02:00, если сделать не менее 2 поездок на метро, МЦК и МЦД. Если же пользоваться общественным транспортом, не требуется, припарковать автомобиль можно платно.

Перехватывающие парковки позволяют сэкономить время на дорогу и разгрузить улицы в центре Москвы. Посмотреть расположение таких парковок можно в приложении «Парковки Москвы», на сайте Московского паркинга и на «Яндекс. Картах».

Задать вопросы о платных парковках в столице можно, позвонив по телефонам: 3210 или 8(495)539-54-54.

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