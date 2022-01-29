РИАМО - 29 янв. По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, острый дефицит специалистов в России наблюдается в сферах консультирования, сервисных работ, страховании, в продажах, строительстве, медицине и IT. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам эксперта, общество также очень нуждается в рабочем и домашнем персонале.

«На рынке труда в целом сейчас повышенный спрос на работников. Общее количество открытых вакансий на hh.ru в январе 2022 года уже в два раза превышает показатели января 2021 года и в полтора раза – декабря 2021 года», - отметила Игнатова.

Она уточнила, что больше всего вакансий открыто в категориях: «продажи» (327,8 тыс.), «начало карьеры, студенты» (138,3 тыс.), «рабочий персонал» (122,9 тыс.), «ИТ» (120,2 тыс.), «транспорт, логистика» (115,6 тыс.), «строительство, недвижимость» (113,3 тыс.), «производство, сельское хозяйство» (105,4 тыс.), «административный персонал» (91,3 тыс.), «маркетинг, реклама, PR» (52,0 тыс.), «бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (50,3 тыс.).

Причину такой сильной нехватки кадров эксперт видит в снижении внешних и внутренних миграционных потоков, повышенной смертности и по причинам демографической ямы, когда в стране сокращается число трудоспособных и экономически активных людей.

По словам Игнатовой, количество соискателей просто не успевает за повышенным спросом со стороны работодателей, которые достаточно быстро сориентировались в новой пандемической реальности, изменили бизнес-модели на работу в цифровой среде.

«Все это потребовало новых, дополнительных сотрудников. Но их просто не оказалось на рынке, чтобы даже отчасти удовлетворить такой спрос», — объяснила Игнатова.

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