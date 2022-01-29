РИАМО - 29 янв. В нынешнем году в столичной Коммунарке планируется ввести в эксплуатацию 2 корпуса второй очереди больницы. Здесь появится перинатальный центр и детский стационар, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На территории больничного комплекса в Коммунарке продолжается строительство объектов второй очереди. Перинатальный центр, который станет первым акушерским стационаром в ТиНАО, уже готовится к вводу, а Детский стационар готов наполовину – сейчас на объекте завершаются фасадные работы. Ввод обоих корпусов запланирован на этот год», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра добавил, что в рамках второй очереди также планируется построить корпус лучевой терапии. По этому объекту специалисты уже приступили к подготовке площадки для строительства.

«В прошлом году в составе второй очереди были введены Детский инфекционный корпус на 100 коек, амбулаторно-поликлинический корпус на 500 посещений в смену, а также вертолетная площадка подстанции скорой помощи для экстренной доставки пациентов», – рассказал Бочкарев.

По его словам, по окончании строительства больницы в Коммунарке смогут получать плановую и экстренную медицинскую помощь жители ТиНАО, районов Переделкино и Солнцево ЗАО и района Бутово ЮЗАО.

«Благодаря реализации проекта количество коек в ТиНАО увеличится в 8 раз, будет решена проблема рассредоточенности мест оказания специализированной медицинской помощи на территории новой Москвы», – отметил Бочкарев.

Клиника будет оказывать медпомощь по 11 профилям стационарного и амбулаторного лечения: кардиология, онкология, неврология, гинекология, урология, эндокринология, оториноларингология, офтальмология, травматология и ортопедия, нефрология и нейрохирургия.

Весь больничный комплекс в Коммунарке, в том числе реанимационные отделения и 30 операционных блоков, будет оснащен передовым медицинским оборудованием, отвечающим мировым стандартам.

Больница в Коммунарке станет современным многопрофильным центром>>