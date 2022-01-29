РИАМО - 29 янв. Невакцинированные люди могут привести к дальнейшей эволюции коронавируса и появлению новых суперштаммов, сообщил эксперт по биобезопасности Николай Дурманов.
«На планете еще несколько миллиардов людей не иммунизированы от Covid-19, они тоже могут выступить таким «ферментером» по производству новых суперштаммов. Нужно помнить, что главный способ справиться с пандемией – создать прослойку иммунных людей, чтобы вирус не гулял по нашей планете, чтобы над ним не работала природа в плане мутаций и рекомбинаций», – объяснил Дурманов в эфире радио Sputnik.
Научное сообщество, которое занимается проблемами, связанными с пандемией Covid-19, поделилось на оптимистов и пессимистов. По словам Дурманова, оптимисты считают распространение штамма омикрон сезонной, управляемой эпидемией, он оказался более заразным, но менее смертоносным вариантом коронавируса. Пессимисты же, по мнению эксперта, заявляют, что вирус мутирует.
Эксперт предупредил, что на развитие ситуации с пандемией может повлиять и распространение Covid-19 в животном мире.
«Люди теперь сами стали заражать животных, например, оленей, мышей, хорьков, и получается, что эпидемия Covid-19 превращается в зооноз, и будет помимо людей крутиться и мутировать в животном мире», - сказал Дурманов.
Он заявил о вероятности рекомбинации, когда несколько вирусов обмениваются генетическим материалом, и в конечном итоге может получиться какой-то суперштамм.
Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 27 января в столице зафиксировано 2 514 случаев заражения штаммом коронавируса омикрон. При этом 2 014 заболевших – 80,1% – не покидали пределы страны, остальные 500 заразившихся выезжали за рубеж (61 страна). Чаще всего москвичи привозили омикрон-штамм из Турции (13,5%), ОАЭ (10%), Египта (9,85%) и Доминиканской Республики (6,6%).
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