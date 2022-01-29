РИАМО - 29 янв. Невакцинированные люди могут привести к дальнейшей эволюции коронавируса и появлению новых суперштаммов, сообщил эксперт по биобезопасности Николай Дурманов.

«На планете еще несколько миллиардов людей не иммунизированы от Covid-19, они тоже могут выступить таким «ферментером» по производству новых суперштаммов. Нужно помнить, что главный способ справиться с пандемией – создать прослойку иммунных людей, чтобы вирус не гулял по нашей планете, чтобы над ним не работала природа в плане мутаций и рекомбинаций», – объяснил Дурманов в эфире радио Sputnik.

Научное сообщество, которое занимается проблемами, связанными с пандемией Covid-19, поделилось на оптимистов и пессимистов. По словам Дурманова, оптимисты считают распространение штамма омикрон сезонной, управляемой эпидемией, он оказался более заразным, но менее смертоносным вариантом коронавируса. Пессимисты же, по мнению эксперта, заявляют, что вирус мутирует.

«Если у «омикрона» почти 50 мутаций, видимо, возникших во время пребывания коронавируса в организме человека с ослабленной иммунной системой, точно так же могут образоваться новые комбинации генетического материала в вирусе, и мы можем получить более «злобный» штамм», - пояснил Дурманов.

Эксперт предупредил, что на развитие ситуации с пандемией может повлиять и распространение Covid-19 в животном мире.

«Люди теперь сами стали заражать животных, например, оленей, мышей, хорьков, и получается, что эпидемия Covid-19 превращается в зооноз, и будет помимо людей крутиться и мутировать в животном мире», - сказал Дурманов.

Он заявил о вероятности рекомбинации, когда несколько вирусов обмениваются генетическим материалом, и в конечном итоге может получиться какой-то суперштамм.

Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 27 января в столице зафиксировано 2 514 случаев заражения штаммом коронавируса омикрон. При этом 2 014 заболевших – 80,1% – не покидали пределы страны, остальные 500 заразившихся выезжали за рубеж (61 страна). Чаще всего москвичи привозили омикрон-штамм из Турции (13,5%), ОАЭ (10%), Египта (9,85%) и Доминиканской Республики (6,6%).

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