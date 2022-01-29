РИАМО - 29 янв. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что материнский капитал в стране с 1 февраля проиндексируют на коэффициент фактической инфляции за прошлый год, составляющей 8,4%. Об этом сообщает Nation News.

«Размер (маткапитала - ред.) на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей. Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов», – сказал Володин.

По его словам, в текущем году маткапиталом в РФ смогут воспользоваться свыше 1 млн семей с детьми.

Депутат добавил, что в феврале также вступит в силу закон о защите минимального дохода должников от взыскания. По нему должникам, оказавшимся в трудной ситуации, можно будет подать заявление с реквизитами банковского счета, где следует сохранить сумму в размере прожиточного минимума на личные нужды.

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