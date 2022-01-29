РИАМО - 29 янв. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что материнский капитал в стране с 1 февраля проиндексируют на коэффициент фактической инфляции за прошлый год, составляющей 8,4%. Об этом сообщает Nation News.
По его словам, в текущем году маткапиталом в РФ смогут воспользоваться свыше 1 млн семей с детьми.
Депутат добавил, что в феврале также вступит в силу закон о защите минимального дохода должников от взыскания. По нему должникам, оказавшимся в трудной ситуации, можно будет подать заявление с реквизитами банковского счета, где следует сохранить сумму в размере прожиточного минимума на личные нужды.
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