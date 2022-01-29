РИАМО - 29 янв. В Раменском округе мужчина ранил ножом в грудь своего знакомого, инцидент произошел в ходе пьяной ссоры, сообщает пресс-служба МВД РФ по Московской области.

Несчастный случай произошел 27 января в 23:00 в коттеджном поселке «Янтарный» в деревне Петровское. Бригада скорой помощи госпитализировала из собственного дома мужчину 1987 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержали гражданина 1985 года рождения. Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ.