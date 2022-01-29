РИАМО - 29 янв. Работы по строительству участка Троицкой линии городского метро между станциями «Новаторская» до «Бачуринская» закончены почти наполовину, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На первом участке Троицкой линии метро близятся к завершению тоннелепроходческие работы – перегоны пройдены уже на 98%. Общая строительная готовность участка на сегодняшний день составляет 47%», – уточнил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на 5 строящихся станциях участка столичной подземки ведутся монолитные работы.

«Железобетонные конструкции станции «Университет Дружбы Народов» готовы уже на 90%, на «Тютчевской» – на 83%, а на других станциях – более чем наполовину», - добавил Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является управляющей компанией по строительству новых линий и станций метро) Юрия Кравцова, на всех станциях практически окончены земляные работы, а также ведется обратная засыпка котлованов, ее завершили на треть.

«Также в прилегающих к станциям тоннелях начались работы по устройству жесткого основания и верхнего строения пути. Готовность жесткого основания по участку оценивается на 54%, а верхнее строение путей выполнено на 13%», - уточнил Кравцов.

Он отметил, что все тоннели участка Троицкой линии уже пройдены, кроме перегона от «Мамырей» к «Бачуринской».

Троицкая ветка подземки будет иметь протяженность 40 км. Линия соединит платформы МЦК с Троицком, она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа мегаполиса. Ежедневный пассажиропоток на данной ветке может составить порядка 100 тыс. человек. А возле новых станций метро проживает около 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.

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