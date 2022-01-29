РИАМО - 29 янв. Специалисты координируют проведение работ по строительству восточного участка Большой кольцевой линии метро в Москве с помощью технологии 4D-планирования, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

При строительстве восточного участка БКЛ активно применяются цифровые технологии.

«Созданы детальные 3D-модели всех 4 станций – «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». При возведении станции «Печатники» нам также помогает визуальное 4D-планирование, то есть совмещение 3D-моделей объектов с детальными графиками работ», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил заммэра, технологию активно применяют при строительства ряда притоннельных сооружений.

«В цифровых моделях в режиме реального времени отображаются фактически выполненные работы. Визуализация завершенных участков наиболее важных объектов строительства помогает быстро и эффективно вести планирование и распределять трудовые ресурсы, технику и материалы в соответствии с возникающими потребностями», – подчеркнул Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (компания выступает генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, общестроительная готовность восточного участка БКЛ составляет 58%.

«На строящихся станциях продолжаются земляные и монолитные работы, монтаж внутренних стен и перегородок, а также ведется отделка технических помещений и пассажирских зон станций», – добавил Кравцов.

Восточный участок БКЛ будет иметь протяженность равную 11 км. Он позволит улучшить транспортную доступность районов на юго-востоке столицы.

Строительство Большой кольцевой линии метро является ключевым проектом метростроения Москвы. Ее длина превысит 70 км, на ней будет расположена 31 станция, 22 из них уже принимают пассажиров.

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