РИАМО - 29 янв. Специалисты ГКУ МО «Мособпожспас» проверили толщину ледяного покрова на 52 водоемах Московской области. Представляющими опасность были признаны 6 рек, сообщает пресс-служба учреждения.

В патрулировании водных объектов Подмосковья были задействованы 187 человек и 56 единиц техники. Наиболее опасными для посещения спасатели назвали участки рек Волги в Дубне, Москвы-реки в Бронницах, Коломне и Можайском округе, Яузы в Мытищах, Вохонки в Павловском Посаде и Ольховки в Раменском округе.

Также ненадежными остаются участки ледяной поверхности реки Клязьмы в Орехово-Зуево: толщина льда там варьируется от 0 до 25 см, и можно неожиданно оказаться в ледяной воде», – рассказал начальник «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов.

Спасатели провели профилактические беседы с любителями подледного лова. Рыбакам напомнили признаки непрочного льда и меры безопасности, которым необходимо следовать во время пребывания на зимнем водоеме. В частности, рыболовам назвали подручные средства, которые помогут вытащить провалившегося под лед человека.

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