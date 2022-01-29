РИАМО - 29 янв. В столице планируется создать порядка 7 тыс. новых рабочих мест благодаря строительству и реконструкции 6 городских электродепо, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Сегодня в Москве в стадии строительства и реконструкции находятся шесть электродепо: «Аминьевское», «Нижегородское», «Южное», «Саларьево», «Владыкино» и «Выхино», также ведется проектирование депо для обслуживания новой Бирюлевской линии метро. Ввод в эксплуатацию данных объектов даст городу около 7 тыс. рабочих мест», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в одном из электродепо - «Аминьевское» - будет создано порядка 1,2 тыс. рабочих мест.
Электродепо в городской подземке нужны для ночного отстоя, ремонта и технического обслуживания поездов. С увеличением числа линий в метро и их протяженности растет и количество составов. Таким образом, потребность в электродепо в мегаполисе постоянно повышается.
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