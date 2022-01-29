РИАМО - 29 янв. В столице ведется очистка улично-дорожной сети, дворовых территорий и парковок от снега. К этой работе привлекли снегоуборочную и погрузочную технику, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В городе в течение дня температура составит от минус 5 до минус 3 градусов, также ожидается выпадение снега. Под особым контролем специалистов остается очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, социальным объектам, станциям метро и МЦК.

Автомобилистов призывают сохранять осторожность на дороге и строго следовать правилам дорожного движения.

В течение дня специалисты будут очищать кровли и выступающие элементы фасадов домов от снега и наледи. На местах проведения таких работ должны быть установлены специальные ограждения. Жителей и гостей столицы призывают быть внимательными и не заходить за ограничительные ленты.

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