РИАМО - 29 янв. Столичному клубу IZI Moscow может грозить закрытие на 90 дней из-за выявленных нарушений мер против коронавируса, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

«Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в ходе мониторинга соблюдения ночными заведениями режима повышенной готовности были выявлены нарушения в клубе IZI Moscow, который расположен по адресу: Басманный переулок, 8, строение 1», – сказал Поплавский.

По его словам, посетители клуба не соблюдали масочный режим, а еще грубо нарушали требования по соблюдению социального дистанцирования в 1,5-2 м. При этом организаторы мероприятия не приняли мер меры по соблюдению санитарно-гигиенических правил в период пандемии.

Специалист добавил, что за такие нарушения клубу может грозить штраф в размере 300 тыс. рублей. Если будут установлены факты причинения вреда здоровью человека, то штраф повысится до 1 млн рублей, еще заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 дней.

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