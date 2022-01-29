РИАМО - 29 янв. В Москве впервые с начала зимы высота сугробов достигла 47 см, что составляет 152% от месячной нормы. Данные цифры были зафиксированы на главной метеостанции города, на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

В Михайовском в ТиНАО высота снежного покрова оказалась выше на 9 см и составляет 56 см.

За последние четыре дня в городе фиксировалась отметка в 46 см.

В минувшие сутки в европейскую часть страны североатлантический циклон «Мари» принес новые снегопады. Тяжелее всего пришлось городу Тихвин в Ленинградской области, там высота снежного покрова достигла 77 см.

В субботу на территории Подмосковья и Москвы будет облачно, ожидается небольшой снег и до минус 7 градусов.

Аномально теплая погода ожидается в Московском регионе в конце января — начале февраля>>