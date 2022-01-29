РИАМО - 29 янв. Врачи Подмосковья за прошедшие сутки вылечили от коронавирусной инфекции еще 1392 пациента. С начала пандемии в регионе инфекцию побороли 622 990 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 10 725 заражений коронавирусом, умерли 35 зараженных. Всего же в области было зафиксировано 738 010 случаев заболевания Covid-19, жертвами инфекции стали 13 256 человек.

Еще за сутки в регионе госпитализировали 880 Covid-пациентов.

Минздрав региона сообщил, что число ПЦР-исследований на наличие коронавируса превысило 14,5 млн.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день вакцинация остается единственным средством, позволяющим снизить риск заражения коронавирусом и избежать тяжелых последствий заболевания. Сделать прививку от Covid-19 можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации Подмосковья.

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