РИАМО - 29 янв. Столичные врачи смогли вылечить от коронавирусной инфекции еще 5 410 пациентов, всего заболевание в городе победили 1 951 552 человека, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в мегаполисе выявили 26 488 случаев заражения. Доставили в больницу 1 419 Covid-пациентов, что составляет 5,4% от числа зафиксированных за сутки случаев.

На ИВЛ находятся 492 заболевших. Умерли за сутки 76 человек, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию.

С начала пандемии в городе зафиксировали 2 309 904 случая заболевания, скончались 38 810 Covid-пациентов.

Москвичей приглашают вакцинироваться и ревакцинироваться от инфекции. Сделать прививку можно как в поликлиниках города, так и в общественных местах.

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