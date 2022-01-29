РИАМО - 29 янв. За прошедшие сутки в Московской области выявили 10 725 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе зарегистрировали 738 010 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье отмечается высокая нагрузка на врачей из‑за роста заболеваемости Covid‑19.

Наиболее надежной защитой от заболевания коронавирусом и тяжелых последствий инфицирования все еще остается вакцинация. Бесплатно привиться в Подмосковье можно в городских поликлиниках и выездных пунктах. Процедура занимает около 40 минут.

Ранее в Подмосковье доставили препарат для вакцинации подростков «Спутник М». Им смогут привиться дети старше 12 лет. Несовершеннолетним до 15 лет понадобится разрешение родителей, ребята старше 15 лет могут принять решение о вакцинации самостоятельно.

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