РИАМО - 29 янв. В столице зарегистрировали 26 488 новых заражений коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, всего в мегаполисе выявили 2 309 904 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

Из-за роста числа случаев заболевания Covid-19 в городе ввели новый формат работы с пациентами. Теперь москвичи с симптомами простуды могут получить аудиоконсультацию доктора, а также дистанционно открыть больничный лист.

Для профилактики в общественных местах и пассажирском транспорте следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Лучшей защитой от инфекции является вакцинация. Прививку делают бесплатно одним из зарегистрированных отечественных препаратов.

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