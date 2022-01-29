РИАМО - 29 янв. За минувшие сутки в России скончались 668 пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. Всего жертвами пандемии в стране стали 330 111 человек, сообщает оперштаб.

В столице за сутки умерли 76 заболевших, в Санкт-Петербурге - 63 , в Подмосковье - 35, в Алтайском крае - 25, в Красноярском крае - 20.

В РФ распространяется омикрон-штамм Covid-19. Он легче передается от человека к человеку.

Омикрон-штамм отличается от предыдущих мутацией инфекции. Кроме того, что он быстрее распространяется, еще этот штамм лучше обходит защиту организма и имеет иную симптоматику. Так, у зараженных отмечается осиплость, насморк, заложенность носа и температура.

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