РИАМО - 29 янв. На территории России за минувшие сутки подтвердили 113 122 случая коронавируса, всего в стране было выявлено 11 615 779 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Так, в Москве зафиксировали 26 488 случаев инфицирования, в Санкт-Петербурге - 14 939, в Подмосковье - 10 725, в Ханты-Мансийском АО - 2978, в Свердловской области - 2562, в Пермском крае - 2588, в Якутии - 2506.

Россиянам напомнили, что лучшим средством борьбы с пандемией является вакцинация. В стране зарегистрированы несколько отечественных препаратов, в том числе для подростков.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что появление новых штаммов коронавирусной инфекции делает бессмысленным введение нового локдауна на территории страны.

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