РИАМО - 29 янв. Работы по реконструкции стадиона «Москвич», который расположен на юго-востоке столицы, окончены более чем на 90%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На стадионе «Москвич» завершаются основные работы по реконструкции. В настоящий момент степень готовности объекта уже превышает 90%. Полностью готов фасад, смонтировано оборудование в стрелковой галерее, ведутся пусконаладочные работы», – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в ближайшие дни рабочие закончат внутреннюю отделку, а весной будет обустроено финишное покрытие беговых дорожек, газона и окончено благоустройство территории около спортобъекта.

«Вместимость стадиона после окончания реконструкции вырастет на 20% - он будет вмещать 4,2 тыс. зрителей. Кроме того, инфраструктура стадиона будет соответствовать стандарту РФС для проведения матчей с участием профессиональных футбольных команд. При этом будет сохранено и модернизировано легкоатлетическое ядро стадиона», - сказал вице-мэр.

Особенностью архитектурного облика столичного стадиона после реконструкции станут трибуны. Каждый из пяти секторов окрасят в один из цветов олимпийских колец.

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