РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Выставку-пристройство центра реабилитации бездомных животных «Юна», которая должна была пройти в Москве 30 января, отменили из-за птичьего гриппа, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

26 января вышло распоряжение Мэра Москвы №32-РМ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города Москвы» в связи с птичьим гриппом. Организаторы «Юна-Феста» приложили много усилий, но так и не получили согласование администрации города на проведение мероприятия.

«Юна-Фест» в «Музее Москвы» откладывается до снятия карантина. Отмена фестиваля не должна стать преградой для помощи бездомным животным. Всех желающих просят оставлять заявки на подопечных центра через сайт, оформлять опеку, делать пожертвования, вступать в ряды волонтеров, посещать ближайший приют и поддерживать бездомных кошек и собак любым способом.

Также можно делиться фотографиями своей помощи с хештегом #ДелайДоброСЮной и отмечать аккаунт @yunacenter.

Организаторы выставки-пристройства верят, что все животные лишь временно бездомные.