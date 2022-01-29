РИАМО - 29 янв. В Подмосковье будут строить многоквартирные дома по новым стандартам, а из «трущоб» переселять жителей в комфортное жилье, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подробно рассказал о том, что предстоит сделать в этой сфере в ближайшее время.

«Есть указ президента о предоставлении комфортного жилья, улучшении жилищных условий человеку. И ключевое здесь - строить с умом, чтобы новоселье было в радость. Мы приняли новый стандарт. Смысл его заключается в том, что в подъездах нет ступеней, мусоропроводов, зато на территории дома имеется двор, в котором нет машин, где может спокойно гулять ребенок. Вот такие новостройки мы будем видеть», – уточнил Воробьев.

Большая часть вводимого в Подмосковье жилья – ИЖС. Губернатор отметил, что тут также необходимо вести активную работу – это и доступность строительства, и льготные ипотечные программы.

Отдельное внимание – программе реновации.

«Президент делал акцент на том, чтобы «вытаскивать людей из трущоб». У нас подготовлен ряд проектов по реновации: первые 2 - в Мытищах и Раменском - уже реализуются, впереди - еще 17. Реновация предполагает, что ты можешь переехать из безнадежно устаревшего, почти аварийного дома в современное комфортное жилье. Наша задача – дать жителям ответы на 3 простых вопроса: когда они переедут, куда и какого качество будет жилье. Прошу эту работу сопровождать», – добавил глава региона.

Еще одна важная задача - расселение аварийного жилья. Чтобы ускорить этот процесс, в Московской области будут предоставлять специальный сертификат - около 84 тыс. рублей за кв. м.

«До 15 марта можно подать заявление, если твой дом признан аварийным, получить деньги и купить на территории Московской области жилье. Считаю, что это может ускорить решение тех проблем, которые жителей беспокоят», - заключил Воробьев.