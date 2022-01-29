РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Спортсмены МУ СШОР по лыжным гонкам Подольска заняли первое место в командных соревнованиях Московской области среди юношей и девушек на призы 3-кратного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Александра Завьялова, сообщает администрация школы.

27 января в Головине прошли соревнования Московской области среди юношей и девушек на призы 3-кратного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Александра Завьялова. Участники состязались в третьем туре в эстафете.

Команда юношей старшего возраста в составе Василия Амелина, Вячеслава Мамичева, Никиты Баглаева, Натика Зейналова заняла первое место.

Девушки уступили хозяевам трассы, спортсменкам СШОР «Истина» и завоевали серебряные медали. За команду бежали Ирина Головатюк, Ирина Сошникова, София Малошенко, Елена Еприкян.