РИАМО - 29 янв. В субботу утром в трех столичных воздушных гаванях задержаны или отменены 38 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, в аэропорту Шереметьево отменены 18 рейсов и еще 2 задержаны, во Внукове - 6 задержек и 4 отмены, в Домодедове - 6 рейсов задержано и 2 отменены.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен авиарейсов не наблюдается.

Данные о задержке или отмене рейса поступают от авиакомпаний и обслуживающих аэропорт организаций непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>