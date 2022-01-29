РИАМО - 29 янв. На портале «Узнай Москву» появился маршрут с аудиогидом «Зарядье — от первых ремесленников до бумажной архитектуры», сообщается на официальном сайте мэра города.

Пользователи увидят палаты, в которых родился первый царь из династии Романовых, посетят парк «Зарядье» и узнают, где нашли самый крупный клад в истории мегаполиса.

Продолжительность маршрута составляет 1 час. Он включает 14 остановок. С помощью гида можно будет узнать об исторических зданиях, а также посмотреть на портале их фотографии и краткие описания.

Маршрут стартует у станции метро «Китай-город», идет по Варварке мимо палат бояр Романовых и других исторических построек, затем по Ильинке и завершается в парке «Зарядье».

На сегодняшний день на портале «Узнай Москву» доступно более 200 тематических маршрутов по столице.

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