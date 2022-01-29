РИАМО - 29 янв. В Волоколамском городском округе был задержан 36-летний мужчина, которого подозревают в похищении, изнасиловании и убийстве собственной жены, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следователей, 27 января мужчина дождался, когда супруга, с которой он разводится, уйдет с работы, затем выехал следом за ней на своей машине. На дороге он поравнялся с авто жены и попросил женщину выйти из машины. После этого мужчина затащил ее в свой автомобиль и привез в хозпомещение в Волоколамске.

Там злоумышленник связал руки свой жертве скотчем, изнасиловал ее. Опасаясь, что его жена отправится в полицию, обвиняемый задушил женщину, а затем скрылся с места убийства.

В тот же день в правоохранительные органы обратилась с заявлением об исчезновении сестра потерпевшей. Она беспокоилась, что женщина не вернулась с работы домой. Машину пропавшей нашли около деревни Сурово.

Были проведены оперативно-разыскных мероприятия, в ходе которых была установлена причастность мужа убитой к преступлению и проведено его задержание.

Также следователи устанавливают все обстоятельства данной трагедии. В ближайшее время задержанному планируют предъявить обвинение. Кроме того, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняет пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, знакомому погибшей поступили требования о выкупе, похититель требовал2 млн рублей за освобождение женщины.