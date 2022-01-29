РИАМО - 29 янв. На юге столицы в районе Нагорный завершено строительство жилого многоквартирного дома по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации», - уточнил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

По его словам, в новостройке по адресу: Симферопольский проезд, владение 7, строение 1, провели итоговую проверку. В настоящее время дом готовят к вводу в эксплуатацию.

Площадь 12-этажного здания составляет почти 4 тыс. кв. м. Внутри расположено 66 квартир, в которых выполнили отделку по стандартам программы реновации. Подземный паркинг вмещает 26 машино-мест. На благоустроенной территории провели озеленение, установили детскую площадку.

На первом этаже дома откроют центр информирования по переселению и объекты инфраструктуры.

Около 5 млн кв м жилья строится и проектируется по реновации в Москве>>