РИАМО - 29 янв. В конце января - начале февраля температура в Подмосковье и Москве будет на 6-8 градусов выше климатической нормы. хотя эти дни обычно самые холодные в сезоне, сообщил РИАМО дежурный сотрудник центра погода «Фобос».

«Можно говорить о том, что на стыке месяцев температура будет на 6-8 градусов выше положенной», - рассказал собеседник агентства.

По словам синоптика, по климатическим характеристикам последний день января и первый день февраля в Москве - это самые холодные дни года. Однако в этот раз они будут значительно теплее, что является существенным отклонением от нормы.

Так, 31 января в регионе будет от минус 2 до 0 градусов, 1 февраля - от минус 6 до минус 1.

Небольшой снег и до минус 7 градусов ожидается в субботу в Московском регионе>>