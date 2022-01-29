РИАМО - 29 янв. Главный нарколог столичного Депздрава Евгений Брюн предупредил, что при простудных заболеваниях, ОРВИ и Covid-19 употребление спиртного может быть опасно, так как алкоголь может вызвать дополнительную нагрузку на сердце, интоксикацию и быть несовместим с лекарствами. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач подчеркнул, что растираться спиртным при указанных заболеваниях бесполезно. К тому же такой способ лечения не доказан. А специалисты выступают против него.

По его словам, лечить заболевание водкой и другими крепкими напитками - это как лечиться ядом, организм ослабнет и станет более восприимчивым к вирусам.

Он добавил, что также лучше не лечить больное горло теплым пивом.

«Любой теплый напиток, снимающий болевые ощущения в горле, помогает. И нет особой разницы между теплым молоком с медом или теплым пивом по воздействию, так как эти напитки теплые. Но в пиве присутствует алкоголь, который, как уже сказано, снижает иммунитет и прочее. Это же касается и настоек», - отметил Брюн.

Нарколог уточнил, что восполнять утраченную жидкость в организме из-за болезни лучше чаем с имбирем.

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