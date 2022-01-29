РИАМО - 29 янв. На территории музея-заповедника «Царицыно» на юге столицы обнаружили редкую утку - чирка-свистунка, ее заметили специалисты Мосприроды, сообщается на официальном сайте мэра города.

Эта утка внесена в Красную книгу Москвы, у нее первая категория редкости, то есть птица находится под угрозой исчезновения.

В прошлом году единичные особи этой утки встречались на реке Яузе и прудах парка «Кузьминки-Люблино». В этот раз в «Царицыне» чирка-свистунка обнаружили среди крякв и огарей.

Как рассказал орнитолог Мосприроды Николай Кудрявцев, эти птицы являются перелетными, хотя некоторые остаются зимовать в городе.

Свое название утки получили из-за свиста. Его издают самцы, когда ухаживают за самками За счет формы крыла свистунки могут практически вертикально садиться на воду, поэтому обитают даже на маленьких водоемах.

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