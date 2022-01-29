РИАМО - 29 янв. В жилом доме №59 в деревне Левкино городского округа Павловский Посад произошел пожар, погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Информация о происшествии поступила 28 января в 17:09. На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади - 48 кв. м.
Возгорание локализовали в 18:02, в 18:27 ликвидировали открытое горение. Последствия произошедшего ликвидировали в 21:41.
За минувшие сутки в Подмосковье произошло 26 пожаров. Их тушили 228 человек и 65 единиц техники.
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