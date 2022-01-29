РИАМО – 29 янв. Если ездить на работу на велосипеде, то это позволит сэкономить время и деньги, потраченные на дорогу на личном или городском транспорте или на занятия в спортзале. Так, в среднем за поездку из спального района в центр Москвы сжигается 750 ккал, сообщили РИАМО в пресс-службе компании-производителя спортивного оборудования Hasttings.

В компании подсчитали, сколько нужно времени и сколько калорий удастся сжечь при поездках из спальных районов столицы в центр и между районами. Для расчетов взяли усредненное расстояние от географических центров районов до ближайших точек в центре.

В итоге получилось, что поездка на велосипеде из Северо-Западного округа до центра займет 1 час и 9 минут, расстояние составит 13 км, будет сожжено около 690 ккал. Дорога из Северного округа до ЦАО займет около 1 часа 4 минут, длина маршрута – 11,8 км, будет сожжено 640 ккал. Поездка из Северо-Восточного округа займет 1 час и 10 минут, энергозатраты составят 700 ккал, придется преодолеть расстояние в 12,5 км.

Маршрут из Западного округа в ЦАО займет в среднем 1 час 15 минут, его длина составит 14,1 км, будет потрачено 750 ккал. Из Восточного округа нужно будет проехать 8,7 км, дорога займет 46 минут, потратится 460 ккал. Из Юго-Западного округа до ЦАО можно добраться за 1 час 26 минут, придется преодолеть 16,3 км, будет сожжено 860 ккал. Из Южного округа нужно будет проехать 15,3 км в среднем, дорога займет 1 час 22 минуты, потратится 820 ккал. Из Юго-Восточного округа нужно будет ехать 1 час и 5 минут, необходимо будет преодолеть 12,4 км, энергозатраты составят 650 ккал.

Такие нагрузки сравнимы с интенсивной тренировкой.

Кроме того, велосипедисту в среднем нужно будет меньше часа, чтобы объехать весь центр города. Будет сожжено около 500 ккал. От Гоголевского бульвара до станции подземки «Чистые пруды» можно доехать за 25 минут, от Яузского бульвара до станции «Чеховская» - за 20 минут. У тех, кто живет и работает внутри Садового кольца, поездки на работу будут занимать 15-35 минут, будет тратиться 150-400 ккал.

Таким образом, регулярные поездки на работу на велосипеде для человека, который следит за физической формой, позволят сэкономить деньги на транспорт и время, так как в большинстве случаев время поездок на велосипеде сравнимо со временем поездки на транспорте. Кроме того, благодаря интенсивной нагрузке не нужно тратить время на спортзал.

Рекомендации

«Если весной вы планируете совершать регулярные отдаленные поездки на велосипеде, то начать тренироваться стоит уже сейчас. При этом можно выбрать занятия как на велотренажере, так и на беговой дорожке или эллипсе, поскольку во всех случаях идет проработка тех мышечных групп, которые задействованы при поездках на велосипеде», — сказал тренер компании Hasttings Александр Хмель.

Он добавил, что интенсивные тренировки помогают вырабатывать гормон радости – эндорфины. Кроме того, тренировки помогут добиться стройной и подтянутой фигуры.

Подготовиться к длительным поездкам на велосипеде можно на велотренажерах. В результате таких тренировок улучшается работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, растет объем легких, улучшается выносливость, укрепляются сосуды, мышцы, восстанавливается подвижность в суставах ног.