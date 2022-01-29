РИАМО - 29 янв. В субботу на территории Подмосковья и Москвы будет облачно, ожидается небольшой снег и до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице прогнозируется минус 4 - минус 2, в Подмосковье - от минус 7 до минус 2 градусов. В субботу температура будет на 4-6 градусов выше климатической нормы.

Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст. Скорость переменного ветра не будет превышать 7 м/с. Влажность воздуха ожидается в районе 80%.

Из-за низкого давления у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие. Им рекомендуют вовремя принимать лекарства, рекомендованные лечащим врачом.