РИАМО - 28 янв. Казаки Московской области примут участие в воспитании подрастающего поколения, соответствующее соглашение заключили в Солнечногорске, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.
В рамках соглашения казаки Солнечногорского хуторского казачьего общества будут проводить занятия с подростками в военно-патриотическом кружке по основам начальной военной подготовки.
Наряду с эффективной отработкой программы средней школы воспитанники кадетских классов имеют возможность развиваться по другим полезным дисциплинам, таким как физическая подготовка, различные виды творчества, история государства, начальная военная подготовка.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии