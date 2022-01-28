РИАМО - 28 янв. Казаки Московской области примут участие в воспитании подрастающего поколения, соответствующее соглашение заключили в Солнечногорске, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.

В рамках соглашения казаки Солнечногорского хуторского казачьего общества будут проводить занятия с подростками в военно-патриотическом кружке по основам начальной военной подготовки.

«Кластер непрерывного казачьего образования в Подмосковье активно расширяется, заслуженным авторитетом пользуется Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора. В муниципальных образовательных учреждениях Шатуры, Домодедова, Видного, Наро-Фоминска, Электростали уже действуют 16 казачьих кадетских классов, планируется открытие в Одинцове», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Наряду с эффективной отработкой программы средней школы воспитанники кадетских классов имеют возможность развиваться по другим полезным дисциплинам, таким как физическая подготовка, различные виды творчества, история государства, начальная военная подготовка.