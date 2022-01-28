РИАМО - 28 янв. Российское министерство иностранных дел запретило въезд в страну некоторым политикам из Евросоюза, список представителей, которым запрещен въезд, был расширен, сообщает «Вечерняя Москва».

Представители МИДа отметили, что Евросоюз продолжает неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России.

В Брюсселе постоянно принимают дискриминационные решения. Это ограничивает в правах как российские организации, так и людей.

Там уточнили, что для принятия решений используют бездоказательные и абсурдные обвинения, в то время как в Москве уже не один раз предостерегали Брюссель от использования односторонних ограничительных мер.

Поэтому было принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд.

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