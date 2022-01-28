РИАМО - 28 янв. По итогам 2021 года Мособлархитектурой выдано 931 свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

«Количество положительных решений выросло более чем на 20% по сравнению с 2020 годом», — сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Еще он добавил, что за прошедший год согласовано около 9 млн кв. м объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения, в том числе общественного и производственного.

Кроме того, из них 700 тыс. кв. метров объектов предназначено под объекты социальной инфраструктуры. Порядка 400 тыс. кв. м предусмотрено для реализации комплексного благоустройства детских, спортивных, хозяйственных площадок со специальными покрытиями, оборудованием, информационными стендами, малыми архитектурными формами и озеленением.

Также запланирована реализация парковочных мест общей площадью более 110 тыс. кв. м.

Подать заявление на государственную услугу по согласованию архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства можно на региональном портале госуслуг.

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