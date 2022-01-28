РИАМО - 28 янв. В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» в округе Пушкинский открывается выставка «Мое Мураново», она начнет работать 29 января, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Гостям покажут разнообразные произведения искусства – картины-панно гармонично дополнены аппликацией из ткани, вышитыми бисером цветами и елочными игрушками из папье-маше.

Особое место на выставке занимают графические работы, исполненные тушью и пером на крафт-бумаге.

Новая выставка позволит посетителям не только увидеть великолепные художественные работы, но и поможет лучше почувствовать атмосферу музея, его душу.

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