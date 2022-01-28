РИАМО - 28 янв. В «Мособлгазе» напомнили жителям Подмосковья о «Карте эмоций», которая позволяет следить за ходом работ по социальной газификации в 2022 году, сообщает пресс-служба компании.

На сегодняшний день дистанционным сервисом воспользовались 40 тыс. уникальных посетителей, более 10 тысяч – за январь 2022 года.

«Мы приступили к выполнению задачи по социальной газификации на этот год, первые 13 населенных пунктов уже догазифицированы. Важно, чтобы жители Подмосковья могли видеть, как проходит президентская программа в каждом населенном пункте», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что фотографии строительства газопроводов, газификации домовладений и встреч жителей с персональными помощниками ежедневно размещаются на интерактивной карте.

Воробьев рассказал о льготах для участников социальной газификации>>