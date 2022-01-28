РИАМО - 28 янв. Подмосковье вошло в топ-5 российских регионов по экономическому потенциалу, перечень подготовил фонд развития гражданского общества, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.

Список сформировали на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы.

«Предприятия Московской области значительно улучшили свои финансовые показатели в прошлом году. В частности, по итогам первых 9 месяцев 2021 года сальдированный финансовый результат деятельности подмосковных организаций вырос почти вдвое – темпы роста превысили 195% – и составил около 798 млрд рублей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, самый большой рост заметен в сфере транспортировки и хранения – предприятия сектора улучшили результат в 18,5 раз.

«Значительно выросли в этом же периоде и отчисления подмосковных компаний в федеральный бюджет. В виде налога на добавленную стоимость было перечислено более 365 млрд рублей – рост составил 18%. При этом обрабатывающие производства обеспечили 110 млрд рублей отчислений», — сказала Зиновьева.

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