РИАМО - 28 янв. В 2022 году увеличится количество студентов, проходящих практику в Центральной пригородной пассажирской компании. Так, планируется, что практику в компании пройдут еще 429 студентов колледжа железнодорожного и городского транспорта, сообщает пресс-служба ЦППК.

Итоги работы за год подвела кафедра КЖГТ «Эксплуатация подвижного состава железных дорог». Была разработана уникальная программа «Карьерный экспресс», а практику в ЦППК прошли 172 студента колледжа.

«Согласно планам на текущий год, навыки на базе ЦППК закрепят еще 429 студента КЖГТ. Формат базовой кафедры был выбран, чтобы компания и учебное заведение могли совместно решать образовательные и производственные вопросы», — считает начальник отдела управления персоналом АО «Центральная ППК» Евгений Шестухин.

Он добавил, что год совместной работы показал, что сотрудничество получилось максимально продуктивным.

Сотрудничество с колледжем железнодорожного и городского транспорта началось в 2018 году, а кафедра была открыта в январе 2021-го.

Базовая кафедра упростила взаимодействие между ЦППК и колледжем. Прохождение практики стало более систематизированным. Благодаря этому студенты эффективнее применяют знания. Новые методики планируют распространить на все учебные организации, которые работают с ЦППК. Это Наро-Фоминский железнодорожный техникум, профессиональный колледж «Московия», Московский колледж транспорта РУТ (МИИТ) и другие.

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