РИАМО - 28 янв. Так как заболевание штаммом коронавируса омикрон протекает относительно легко, то выросла нагрузка на первичное звено здравоохранения, а не на стационары. По этой причине необходимо уделить внимание перезагрузке первичного звена, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится омикрон, становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно легкое течение заболевания, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов», — написал Проценко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это новый вызов, и на него реагирует вся сфера здравоохранения в России. Это причина, по которой много внимания уделяют перезагрузке первичного звена медицинской помощи.

Проценко рассказал, что на прошедшем заседании комиссии по здравоохранению «Единой России» обсуждали программу медреабилитации до 2026 года. Планируется наладить оперативное информирование о программе реабилитации, собирать сведения во всех субъектах РФ. При необходимости будут изменять текущие направления.

Проценко подчеркнул, что были предусмотрены средства на материально-техническую базу, оплату труда медиков, но не запланировали средства на обучение, что является неправильным. Проценко подчеркнул, что обратная связь позволяет быть в курсе ситуации.

«Спасибо всем за активную работу, наша комиссия продолжает свою работу по реализации «Народной программы» и анализу всех тех предложений, которые в нее поступили», — заключил Проценко.

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