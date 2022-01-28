РИАМО - 28 янв. Представители «Мособлгаза» порекомендовали жителям Московской области для повышения своей безопасности во время использования газового оборудования устанавливать приборы контроля загазованности, сообщает пресс-служба компании.

Неисправные газовые приборы могут послужить причиной аварии, взрыва или пожара. Вовремя обнаруженная утечка газа может спасти жизнь.

Система контроля загазованности (газоанализатор с клапаном) нужна для обнаружения превышения концентрации горючих и токсичных газов в помещении.

Это поможет вовремя обнаружить утечку газа и оповестить жильцов об опасности возникновения аварийной ситуации. В случае обнаружения утечки система автоматически перекрывает подачу газа.

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