РИАМО - 28 янв. В столице работает одна из лучших стратегий поддержки москвичей и бизнеса во время пандемии Covid-19, горожанам стоит помнить о тех мерах, на которые они могут рассчитывать в период пандемии, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Сегодня, когда мы переживаем новый удар коронавирусной инфекции, важно знать и понимать, что москвичи могут быть уверены в максимальной помощи и защите в сложной ситуации», — сказал Шапошников.

Он отметил, что международное исследование, сделанное в прошлом году, показало, что Москва — в тройке мегаполисов мира по эффективности борьбы с вирусом.

«Для Московской городской думы при принятии бюджета Москвы на 2022 год неизменными приоритетами оставались социальная политика, развитие здравоохранения, экономический рост», — отметил Шапошников.

В городе введены стимулирующие выплаты для медиков в стационарах, КТ-центрах, скорой помощи, поликлиниках. Ежемесячно врачи получают доплаты до 70 тыс. руб., средний медперсонал - до 50 тыс. руб., младший медперсонал - до 30 тыс. руб.

Продлено действие программы дополнительного стимулирования вакцинации от коронавируса жителей старше 65 лет. Такие москвичи, которые сделают прививку или пройдут ревакцинацию до 31 марта, могут получить подарочные наборы или 10 тыс. рублей. В этой акции уже приняли участие свыше 600 тыс. человек. Подарочные наборы получили 320 тыс. москвичей, компенсацию - 325 тыс. пенсионеров.

Глава Мосгордумы напомнил, что в период пандемии столичное правительство приняло 5 пакетов антикризисных мер поддержки бизнеса. На их реализацию ушло около 100 млрд рублей. Мерами поддержки воспользовались более 60 тыс. организаций из пострадавших отраслей, в которых работают свыше 700 тысяч человек. Помимо этого, были сохранены все льготы, введенные до начала пандемии.

Благодаря этому столичная экономика вернулась к росту. Оборот организаций, которые больше всего пострадали во время пандемии, осенью прошлого года составил 1,4 трлн руб., что на 58,3% больше, чем за аналогичный период 2020-го, и на 41,5% больше, чем осенью 2019 года.

Зарубежные инвесторы по-прежнему заинтересованы в Москве. На город приходится половина всех накопленных в России иностранных инвестиций. С января по июнь прошлого года их объем вырос на 7% и достиг 268,5 млрд долларов.

«Сегодня мы готовы к любому развитию дальнейшей ситуации, накоплены силы, ресурсы, опыт. Москвичи с пониманием относятся к оперативным решениям», — заключил Шапошников.

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