РИАМО – 29 янв. В субботу в подмосковном Видном пройдет матч между командой «Легенды хоккея» и дворовой сборной, об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» проходит серия матчей «Выходи во двор». Матчи проводят на обычных хоккейных коробках. Игра в Видном станет уже третьей по счету.

Встреча в субботу пройдет на катке на стадионе школы №10. Команду «Легенды хоккея» возглавит двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. Комментировать встречу будет спортивный журналист, депутат регионального парламента Олег Жолобов.

Сбор – в 11:00, спортивная программа начнется в 12:00. Жителей Подмосковья пригласили посмотреть игру с семьей и друзьями.

До этого 2 матча «Легенд хоккея» с дворовыми командами прошли в Красногорске и Одинцовском округе. В Красногорске встреча состоялась в микрорайоне Путилково. Тогда со звездами хоккея сыграла дворовая команда и воспитанники школы им. Владимира Петрова.

В Одинцовском округе матч прошел в парке им. Малевича. С «Легендами хоккея» сразились любители и воспитанники спортшкол.

Фетисов подчеркивал, что нельзя стать олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора. Он также отмечал, что спорт также помогает воспитать успешность и нацелить детей на результат.

Благодаря проекту по проведению таких матчей в регионе популяризируют хоккей.​